Рамос забрал четвертый номер у Керера

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос выступит в новом клубе под четвертым номером. Раньше под ним играл Тило Керер.

«Я действительно ценю четвертый номер. Это суеверие, я играл под ним с самого начала карьеры. Он был рядом со мной всегда, приносил мне удачу и победы. Для меня это число в таком клубе, как «ПСЖ», - честь. Выступления под этим номером в парижской команде определенно принесут мне особые чувства», - цитирует Рамоса пресс-служба «ПСЖ».

Ранее стало известно, что испанский защитник Серхио Рамос подписал контракт с «ПСЖ». Согласие футболиста с клубом действует до 2023 года. Защитник переехал в новый клуб на правах свободного агента.