Роман Терюшков: Я думаю, что вакцинация в «Химках» будет

Руководство подмосковного футбольного клуба «Химки» в ближайшее время примет решение о вакцинации игроков и тренеров от коронавируса. Об этом ТАСС сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Новый сезон «Тинькофф» - Российской Премьер-лиги (РПЛ) стартует 23 июля, во втором и четвертом турах «Химки» проведут выездные матчи с «Краснодаром» (1 августа) и «Сочи» (16 августа).

«В ближайшее время мы примем решение о вакцинации футболистов и тренерского штаба», - сказал Терюшков. «Тренерский штаб сформирует позицию, мы тоже начнем. Здоровье спортсменов - это самое главное, поговорим со всеми, расскажем обо всех преимуществах. Думаю, будут прививки».

По итогам прошлого сезона «Химки» заняли восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков за 30 туров.