Черчесов отправлен в отставку с поста главного тренера сборной России

Российский футбольный союз по обоюдному согласию расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым и его тренерским штабом.

«Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года», - приводит слова президента РФС Александра Дюкова пресс-служба организации.

Под руководством Черчесова сборная России вышла в четвертьфинал домашнего чемпионата мира и пробилась в финальную часть Евро-2020, где выступила неудачно, заняв последнее место в группе.

Также за это время национальная команда дважды выступала в дивизионе В Лиги наций и не смогла добиться повышения в классе, занимая в группе второе место.