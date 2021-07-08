Черчесов и РФС не обсуждали условия расторжения договора

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков сегодня, 8 июля, встретился с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым и сообщил ему, что его уволят. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. При этом сроки расторжения соглашения сторонами пока не обсуждались.

Ранее сообщалось, что в список кандидатов на пост главного тренера сборной России вошли экс-наставник сборной Германии Йоахим Лёв, португалец Андре Виллаш-Боаш и главный тренер молодежной сборной Германии Штефан Кунц.

Напомним, технический комитет РФС выразил поддержку Черчесову, несмотря на провал сборной России на Евро-2020. Основная проблема заключалась в уровне игроков. Сборная России на ЧЕ-2020 заняла последнее, четвертое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.