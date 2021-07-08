Дмитрий Губерниев: Увольнение назревало, Черчесов пересек сплошные несколько раз

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на увольнение Станислава Черчесова с должности главного тренера сборной России.

«Увольнение назревало, и, как мне кажется, пресс-конференция помогла. Черчесов держал удар, порой даже неплохо, но пересек сплошные несколько раз. Я желаю Станиславу добиться новых высот в каком-нибудь клубе или быть экспертом на телевидении. В моих эфирах, рядом со мной, Черчесов раскроется по-новому» — цитирует журналиста «Чемпионат».

Напомним, что Черчесов руководил национальной командой с 10 августа 2016 года. Под его руководством сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира-2018, но не смогла преодолеть барьер группового этапа Евро-2020.