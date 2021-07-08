Татьяна Тарасова прокомментировала увольнение Черчесова

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на отставку тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Руководители найдут нового тренера вместо Черчесова. Не бывает так, чтобы не было других специалистов. Кто-нибудь да появится. Будем следить за ситуацией дальше», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Ранее сообщалось, что в список кандидатов на пост главного тренера сборной России вошли экс-наставник сборной Германии Йоахим Лёв, португалец Андре Виллаш-Боаш и главный тренер молодежной сборной Германии Штефан Кунц.

Напомним, технический комитет РФС выразил поддержку Черчесову, несмотря на провал сборной России на Евро-2020. Основная проблема заключалась в уровне игроков. Сборная России на ЧЕ - 2020 заняла последнее, четвертое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.