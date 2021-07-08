Источник: Черчесов отказался от неустойки после отставки из сборной России

Стали известны подробности ухода Станислава Черчесова с должности главного тренера сборной России по футболу.

Как сообщает телеграм-канал Baza, 57-летний специалист отказался от выплаты неустойки по контракту, который был рассчитан до декабря 2022 года - до окончания ЧМ в Катаре. По условиям соглашения с РФС тренер получал два с половиной миллиона евро в год.

Напомним, что Черчесов руководил национальной командой с 10 августа 2016 года. Под его руководством сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира-2018, но не смогла преодолеть барьер группового этапа Евро-2020.