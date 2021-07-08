Боярский - об отставке Черчесова: Итог его работы? Нулевой, никакой

Народный артист РСФСР Михаил Боярский высказался относительно увольнения Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу.

«Ничего просто так не бывает, а кто будет на его месте — сложно представить. От замены тренера ничего не изменится. Можно позлорадствовать, потому что он многим не нравился. Каков итог его работы? Нулевой, никакой. Можно даже сказать, что минусовой. Результат на чемпионате мира — это случайность. Это не система, а на авось. Все заработали хорошие деньги», — приводит «Спорт-Экспресс» слова актера.

Добавим, что об отставке Черчесова стало известно 8 июля. Об этом объявил президент РФС Александр Дюков.

Под руководством 57-летнего специалиста сборная России дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2018, но не смогла выйти в плей-офф Евро-2020.