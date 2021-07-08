Федун - об отставке Черчесова: Тренерская судьба такова, что сегодня ты наверху, а завтра - внизу

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказался о расторжении контракта с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

«Надо отметить заслуги Станислава Саламовича, поскольку благодаря ему мы в свое время играли в четвертьфинале чемпионата мира. Страна была счастлива, за это ему скажем спасибо. Тренерская судьба такова, что сегодня ты наверху, а завтра — внизу. К сожалению, этого не избежал ни один тренер. Скажем ему спасибо за ту работу, которую он проделал в сборной», - приводит слова Федуна Sport24.ru.

Под руководством Черчесова сборная России помимо упомянутого выше четвертьфинала домашнего чемпионата мира и пробилась в финальную часть Евро-2020, где выступила неудачно, заняв последнее место в группе.

Также за это время национальная команда дважды выступала в дивизионе В Лиги наций и не смогла добиться повышения в классе, занимая в группе второе место.