Станислав Черчесов: Желаю новому тренерскому штабу решить задачу по выходу на ЧМ-2022 в Катаре

Экс-наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал свою отставку.

«Мы договорились с президентом РФС Александром Дюковым о том, что наш тренерский штаб прекращает работу в национальной сборной России. Хотел бы поблагодарить всех, с кем мы сотрудничали в течение этих пяти лет, — прежде всего футболистов, персонал сборной, представителей Российского футбольного союза. Отдельная благодарность болельщикам сборной России, поддержка которых навсегда останется в нашей памяти. Желаю новому тренерскому штабу успехов в решении важной задачи по выходу на чемпионат мира-2022», — цитирует специалиста пресс-служба национальной команды.

Добавим, что под руководством Черчесова сборная России провела 57 матчей, в которых одержала 25 побед, потерпела 21 поражение и 11 раз сыграла вничью.