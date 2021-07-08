Аленичев назвал имя специалиста, который должен тренировать сборную России после отставки Черчесова

Победитель Лиги чемпионов Дмитрий Аленичев высказался относительно преемника Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.

«Сразу после вылета наших с турнира говорил, что пришла пора перемен в штабе, после такого выступления подобное напрашивалось. Так же посчитало и руководство футбольного союза. При этом мой кандидат остается неизменным — доверил бы национальную команду Валерию Карпину», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Ранее в СМИ сообщалось, что Карпин отказался возглавить национальную команду. В данный момент он тренирует «Ростов», выступающий в РПЛ.