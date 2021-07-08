Агент Виллаш-Боаша заявил, что его клиент не разговаривал с РФС

Карлос Гонсалвеш, агент бывшего тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша, рассказал, что его клиент не вступал в переговоры с представителями Российского футбольного союза.

«У нас нет и не было никаких контактов с Россией. Андре очень уважает Россию за историю, которую он написал, руководя «Зенитом». Его там помнят, как рекордсмена», - приводит слова Гонсалвеша «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 43-летний португальский специалист руководил «Зенитом» с 2014 по 2016 года, выиграв по одному разу чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

Последним место работы Виллаш-Боаша был «Марсель», который он покинул в феврале из разногласий в клубной политике.