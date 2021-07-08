Ганчаренко определил главную цель «Краснодара» на следующий сезон РПЛ

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко поделился планами на второй межсезонный сбор в Австрии и назвал цель «быков» на следующий сезон в Российской Премьер-лиге.

«На следующие две недели в Австрии цели те же: мы должны атаковать структурно и защищаться структурно. Увеличим интенсивность тренировок, попробуем разные варианты позиционной атаки, проработаем маршруты для быстрого выхода в атаку и поработаем над прессингом».

Задача на следующий розыгрыш чемпионата России? Необходимо сделать значительный шаг вперед по сравнению с предыдущим сезоном», - цитирует Ганчаренко пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне «Краснодар» занял 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. Команда набрала 41 очко за 30 туров.