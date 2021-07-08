Валерий Непомнящий: Сборной России не хватает качественных футболистов

Выбор нового главного тренера сборной России по футболу взамен ушедшего с поста Станислава Черчесова будет сложным. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной Камеруна, четвертьфиналист ЧМ-1990 Валерий Непомнящий.

«Мне очень сложно говорить о причинах отставки Станислава Черчесова, это судьба тренера. Если вы выиграете, вы останетесь на вершине, если проиграете, спасибо и уходите, пожалуйста», - сказал Непомнящий.

Непомнящий также считает, что в сборной России не хватает качественных футболистов: «Я никогда не был в роли работодателя, и я не знаю, по каким критериям выбирается главный тренер, да и ситуация непростая. Всем известно, что нам не хватает хороших футболистов, которые сделали бы нашу команду конкурентоспособной.