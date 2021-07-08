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ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Италия 0 Англия 0
08 июля 17:59
автор: Александр Бойченко

Валерий Непомнящий: Сборной России не хватает качественных футболистов

Сборная России не смогла выйти из группы на Евро-2020.

Выбор нового главного тренера сборной России по футболу взамен ушедшего с поста Станислава Черчесова будет сложным. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной Камеруна, четвертьфиналист ЧМ-1990 Валерий Непомнящий.

«Мне очень сложно говорить о причинах отставки Станислава Черчесова, это судьба тренера. Если вы выиграете, вы останетесь на вершине, если проиграете, спасибо и уходите, пожалуйста», - сказал Непомнящий.

Непомнящий также считает, что в сборной России не хватает качественных футболистов: «Я никогда не был в роли работодателя, и я не знаю, по каким критериям выбирается главный тренер, да и ситуация непростая. Всем известно, что нам не хватает хороших футболистов, которые сделали бы нашу команду конкурентоспособной.

источник: ТАСС
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