Дешам останется на посту главного тренера сборной Франции

Дидье Дешам останется главным тренером сборной Франции по футболу до окончания чемпионата мира в Катаре.

«Он будет тренером сборной Франции на чемпионате мира в Катаре, дело было решено за три минуты. Его желание остаться в сборной очень велико, как и мое», - цитирует газета L'Equipe президента Федерации футбола Франции Ноэля ле Грэ.

Напомним, что Дешам привел сборную Франции к победе на чемпионате мира 2018 года и вывел ее в финал домашнего чемпионата Европы-2016.

Под руководством 52-летнего специалиста на Евро-2020 трехцветные завершили выступление на стадии 1/8 финала, уступив в серии пенальти команде Швейцарии (3:3, 3:5 по пенальти).