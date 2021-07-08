Геннадий Орлов считает, что только Бердыев имеет право стать главным тренером сборной

Популярный комментатор Геннадий Орлов рассказал о возможной замене Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.

«Сейчас моральное право стать новым тренером сборной России имеет только один человек. Это Бердыев! Он был дважды чемпионом страны, его команда хорошо играла с сильнейшими зарубежными клубами. Помните «Барселону» и «Баварию»? Но главное в другом: он отличный тактик. Тренер сборной - именно тактик», - сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, последним местом работы Бердыева был казанский «Рубин» с 2017 по 2019 года.