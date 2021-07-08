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ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Италия 0 Англия 0
08 июля 19:26
автор: Александр Бойченко

Матыцин дал комментарий по поводу отставки Черчесова

Специалист возглавлял сборную с 2016 года.

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу.

«Наша общая цель - чтобы у России была сильная сборная по футболу. Для этого необходимо провести комплексный анализ проблем, накопившихся в российском футболе. Необходимо тщательно проанализировать всю систему работы: подготовку кадров, принципы и объемы финансирования в футболе, лимит на легионеров, работу системы детско-юношеского спорта, института сборных команд, взаимодействие с профессиональными клубами. Необходимо сформировать комплекс мер по созданию эффективной национальной системы развития футбола, где национальная сборная является одним из основных звеньев», - цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.

Напомним, на Евро-2020 сборная России не сумела выйти из группы. В текущем отборочном цикле к чемпионату мира по футболу сборная идет на втором месте с шестью очками. Впереди очная встреча с Хорватией. Матч пройдет 1 сентября.

источник: Министерство спорта Российской Федерации
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