Матыцин дал комментарий по поводу отставки Черчесова

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу.

«Наша общая цель - чтобы у России была сильная сборная по футболу. Для этого необходимо провести комплексный анализ проблем, накопившихся в российском футболе. Необходимо тщательно проанализировать всю систему работы: подготовку кадров, принципы и объемы финансирования в футболе, лимит на легионеров, работу системы детско-юношеского спорта, института сборных команд, взаимодействие с профессиональными клубами. Необходимо сформировать комплекс мер по созданию эффективной национальной системы развития футбола, где национальная сборная является одним из основных звеньев», - цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.

Напомним, на Евро-2020 сборная России не сумела выйти из группы. В текущем отборочном цикле к чемпионату мира по футболу сборная идет на втором месте с шестью очками. Впереди очная встреча с Хорватией. Матч пройдет 1 сентября.