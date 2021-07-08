Андрей Созин: Черчесов выполнил все условия в контракте. За что его отправили в отставку?

Член этического комитета РФС Андрей Созин прокомментировал отставку главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Я не видел договоренности РФС и Черчесова. Но я думаю, что задачи и критерии его оценки были четко прописаны: он пробился на чемпионат мира в России, сборную вывел на Евро-2020. Скажите, какие задачи он не выполнил? Да, он неудачно сыграл на Евро, но технический комитет, где работают самые известные тренеры России, не предъявил Черчесову никаких открытых претензий. Я не адвокат Черчесова, решение принимает РФС, но почему никто не объясняет, почему Черчесов был уволен?» - сказал Созин в интервью корреспонденту «Чемпионата».

Сборная России не смогла выйти из группы на Евро-2020.