Источник: «Милан» достиг договоренности с «Челси» о переходе Жиру

Нападающий «Челси» Оливье Жиру продолжит карьеру в «Милане». Оба клуба договорились о трансфере 35-летнего игрока за 1 миллион евро плюс еще около 1 миллиона бонусов. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

«Россонери» надеялись подписать французского ветерана в качестве свободного агента даже после того, как «Челси» активировал возможность продления его контракта на другой сезон. Переговоры продолжались несколько недель. 1 миллион евро - это больше, чем хотели заплатить «россонери», но из-за травмы Златана Ибрагимовича им нужно закрыть эту позицию.

Оливье Жиру забил 11 голов в 31 матче за «Челси» в прошлом сезоне.