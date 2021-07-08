«Атлетико» продлил контракт с Симеоне

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне заключил новый контракт с клубом.

Как сообщает официальный сайт испанской команды, соглашение с 51-летним аргентинским специалистом рассчитано до 30 июня 2024 года. Вместе с Симеоне продлил контракт весь тренерский штаб.

Добавим, что специалист возглавляет «Атлетико» с 2012 года.

В минувшем сезоне мадридский клуб выиграл чемпионат Испании. В Лиге чемпионов «Атлетико» остановился на стадии 1/8 финала, уступив лондонскому «Челси».