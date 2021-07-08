ФК «Спартак» начал вакцинацию футболистов

Сегодня, 8 июля, московский «Спартак» начал вакцинацию игроков от коронавирусной инфекции.

«Спартак» начал вакцинацию от коронавируса. Сегодня на базе в Тарасовке прошел первый этап добровольной вакцинации», - написали в Instagram пресс-службы «красно-белых».

Напомним, ранее заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка рассказал, как ограничения по коронавирусу, введенные с 1 августа, повлияют на команды. Клубы РПЛ «Краснодар» и Сочи «базируются» в южном регионе. Коробка сообщил, что командам, приезжающим на матчи с Сочи и Краснодаром, необходимо будет пройти вакцинацию.