Вячеслав Малафеев: Тренерский штаб Черчесова проделал большую работу за пять лет

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев увидил положительные стороны в работе Станислава Черчесова на посту главного тренера национальной команды.

«Давайте не будем на эмоциях забывать о пятилетнем периоде, который мы все вместе прошли. Наша команда сделала счастливыми абсолютное большинство футбольных болельщиков во время ЧМ-2018. Тренерский штаб проделал большую работу за эти 5 лет», - цитирует Sport24 экс-голкипера «Зенита».

Напомним, что под руководством Черчесова сборная России вышла в четвертьфинал на домашнем ЧМ-2018.