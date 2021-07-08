«Галатасарай» и «Фенербахче» интересуются Ярмоленко

Нападающий сборной Украины и английского «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Как сообщает «Рейтинг Букмекеров - Украина», в услугах 31-летнего футболиста заинтересованы стамбульские клубы «Фенербахче» и «Галатасарай». »Желтые канарейки» готовы платить Ярмоленко три миллиона евро за год, «львы» предлагают на 500 тысяч меньше. Отмечается, что форвард заинтересован в смене клуба, так как не входит в планы главного тренера «Вест Хэма» Дэвида Мойеса.

Добавим, что на чемпионате Европы Ярмоленко провел пять матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.