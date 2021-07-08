«Динамо» отдаст новичка Гагнидзе в аренду в «Урал»

«Динамо» может отдать полузащитника Луку Гагнидзе на год в аренду в екатеринбургский «Урал».

По информации «Спорт-Экспресса», 18-летний новичок бело-голубых пока не готов к борьбе за место в стартовом составе столичной команды. Кроме того, руководство «Динамо» учитывает лимит на легионеров. Московский клуб купил Гагнидзе за полтора миллиона евро у тбилисских одноклубников.

На счету хавбека 16 матчей, один гол и три результативные передачи за основную команду грузинского «Динамо».