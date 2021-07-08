Нобель Арустамян: РФС делает ставку на поиск тренера для сборной России из-за рубежа

Журналист Нобель Арустамян поделился информацией о возможных кандидатах на пост главного тренера сборной России по футболу после отставки Станислава Черчесова.

«Самый очевидный — Андре Виллаш-Боаш. Он не вызывает негатива ни у Александра Дюкова, с которым работал в «Зените», ни у Максима Митрофанова, адекватно воспринимается ими. Это фигура более-менее наиболее принимаемая всеми сторонами. Но у Российского футбольного союза огромное количество вариантов: специалисты из Германии, Италии, любых других европейских стран. Сейчас делается ставка на поиск тренера из-за рубежа. Думаю, в начале следующей недели будет уже какое-то решение», — цитиирует инсайдера «RT на русском» со ссылкой на «Матч ТВ».

Напомним, что российская сборная под руководством Черчесова не смогла выйти из группы на Евро-2020, заняв на групповом этапе четвертое место с тремя очками.