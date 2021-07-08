Глава ла лиги не знает, начнет ли Месси новый сезон в «Барселоне»

Президент высшего дивизиона чемпионата Испании Хавьер Тебас считает, что «Барселона» не сможет продлить контракт с Лионелем Месси без продажи некоторых футболистов.

«Я не знаю, начнет ли Месси новый сезон в «Барселоне». Если клуб никого не продаст, такой вариант невозможен. Одно дело — превысить лимит по зарплатам, а другое — подписывать игроков или продлевать их по правилу 1×4. Если клуб получил четыре евро, потратить можно только один», — цитирует «RT на русском» главу ла лиги со ссылкой на Mundo Deportivo.

Добавим, что контракт Месси с »Барселоной» действовал до 30 июня 2021 года.

В минувшем сезоне аргентинец провел за испанский клуб 47 матчей, в которых забил 38 голов и отдал 14 результативных передач.