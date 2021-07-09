Официально: Бальбуэна стал игроком «Динамо»

Московское «Динамо» объявило о подписании четырехлетнего контракта с парагвайским защитником Фабианом Бальбуэна.

«Я более чем счастлив подписать контракт с «Динамо» и с нетерпением жду начала работы со своими новыми партнёрами по команде и тренерским штабом. Я выбрал «Динамо», потому что мне очень понравился представленный проект развития клуба. К тому же вскоре здесь будут праздновать 100-летие — здорово быть причастным к такой истории», - приводит слова новичка клуба пресс-служба бело-голубых.

Последние три года Бальбуэна провел в «Вест Хэме», который не стал продлевать контракт с 29-летним футболистом. В составе английского клуба парагваец провел 62 матча, в которых забил три гола.