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ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Италия 0 Англия 0
09 июля 11:23
автор: Максим Скороходов

Станислав Черчесов: Тренерский штаб выполнил все задачи

57-летний специалист напомнил, что расторгнул контракт с РФС по обоюдному согласию.

Станислав Черчесов подвел итог своей работы на посту главного тренера сборной России.

«Меня не увольняли, это важный момент. Со стороны тренерского штаба были выполнены все задачи, которые прописаны в контракте, всё, о чем мы договаривались – всё было выполнено. Мы пообщались вчера, обсудили ситуацию и по обоюдному согласию приняли решение расстаться», - приводит слова Черчесова «РИА Новости».

Напомним, что накануне было объявлено об уходе специалиста с поста главного тренера сборной России.

Под руководством Черчесова сборная России вышла в четвертьфинал домашнего чемпионата мира и пробилась в финальную часть Евро-2020, где выступила неудачно, заняв последнее место в группе.

Также за это время национальная команда дважды выступала в дивизионе В Лиги наций и не смогла добиться повышения в классе, занимая в группе второе место.

источник: «РИА Новости»
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