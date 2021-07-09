Малафеев поддержал кандидатуру Виллаш-Боаша на пост главного тренера сборной России

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал свое отношение к тому, что португальский специалист Андре Виллаш-Боаш, рассматривается на пост главного тренера национальной команды.

«На мой взгляд, это наиболее подходящая кандидатура на пост главного тренера сборной. Андре работал в России и имеет представление о нашем футболе. В целом кандидатура иностранного специалиста — хороший вариант для сборной на сегодняшний день. Тем более если речь идет о тренере с богатым европейским прошлым и опытом работы в России», - приводит слова Малафеева Sport24.ru.

Напомним, что вчера агент тренера сообщил, что его клиент не общался с представителями Российского футбольного союза.