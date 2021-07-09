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09 июля 12:25
автор: Максим Скороходов

Федор Чалов: У меня нет объяснения, почему у Гончаренко в ЦСКА перестало получаться

Белорусский специалист руководил армейцами пять лет

Нападающий ЦСКА Федор Чалов заявил, что не понимает, почему результаты армейцев под руководством Виктора Гончаренко стали ухудшаться.

«У меня нет объяснения, почему у Гончаренко в ЦСКА перестало получаться. Мы все делали как обычно, готовились, разбирали соперников. Наверное, это какая-то череда ошибок, которая привела к таким последствиям. Думаю, это больше вопрос к Виктору Михайловичу», - приводит слова Чалова «Чемпионат».

Напомним, что Гончаренко покинул ЦСКА из-за плохих результатов в марте этого года, однако новому главному тренеру армейцев Ивице Оличу не удалось вывести команду в еврокубки по итогам сезона. Этим летом Олич также ушел из ЦСКА, исполняющим обязанности главного тренера стал Алексей Березуцкий.

источник: Чемпионат.com
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