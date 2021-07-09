Федор Чалов: У меня нет объяснения, почему у Гончаренко в ЦСКА перестало получаться

Нападающий ЦСКА Федор Чалов заявил, что не понимает, почему результаты армейцев под руководством Виктора Гончаренко стали ухудшаться.

«У меня нет объяснения, почему у Гончаренко в ЦСКА перестало получаться. Мы все делали как обычно, готовились, разбирали соперников. Наверное, это какая-то череда ошибок, которая привела к таким последствиям. Думаю, это больше вопрос к Виктору Михайловичу», - приводит слова Чалова «Чемпионат».

Напомним, что Гончаренко покинул ЦСКА из-за плохих результатов в марте этого года, однако новому главному тренеру армейцев Ивице Оличу не удалось вывести команду в еврокубки по итогам сезона. Этим летом Олич также ушел из ЦСКА, исполняющим обязанности главного тренера стал Алексей Березуцкий.