Кокорин вернулся из отпуска на 10 дней раньше, чтобы снизить свою травматичность

По информации издания «Спорт-Экспресс», российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин вышел из отпуска на десять дней раньше положенного срока, чтобы укрепить свои мышцы и снизить свою травматичность.

Напомним, что Кокорин пополнил состав «фиалок» в январе 2021 года, сыграв за клуб в четырех матчах, в которых не отличился результативными действиями.

Также добавим, что в межсезонье у «Фиорентины» сменилось два тренера, сначала команду возглавил Дженнаро Гаттузо, но из-за разногласий с руководством он пробыл в флорентийском клубе всего три недели. После чего главным тренером «фиалок» стал Винченцо Итальяно, ранее руководивший «Специей».