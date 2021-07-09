«Зенит»: Клуб готов принять все меры для организации чистых зон на трибунах

«Зенит» на фоне нового постановления губернатора Санкт-Петербурга, которое запрещает проводить спортивные и физкультурные мероприятия со зрителями, заявил, что готов организовать на стадионе зоны «чистые от COVID-19».

«Мы подробно ознакомились с постановлением властей, готовы выполнить все меры, поскольку разделяем общую обеспокоенность. При этом мы находимся в тесном контакте с городом, и, как заявляли ранее, клуб готов принять все необходимые меры для организации чистых зон на трибунах, чтобы зрителям ничего не угрожало», - приводит сообщение пресс-службы сине-бело-голубых «Спорт-Экспресс».

Добавим, что новые ограничения, введенные в Санкт-Петербурге, также накладывают обязанности на спортсменов, тренеров, судей и иных граждан, обеспечивающих проведение спортивных мероприятий, на предоставление отрицательного ПЦР-теста на коронавирус либо сертификата о вакцинации от COVID-19.