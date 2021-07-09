Фернандес может прекратить выступать за сборную России

Защитник ЦСКА Марио Фернандес заявил, что может прекратить выступать за сборную России.

На данный момент 30-летний игрок не принял окончательного решения.

«Честно скажу, пока не знаю. Надо сначала поговорить с руководством ЦСКА, с представителями РФС», - сказал Фернандес изданию Sport24.ru на вопрос об участии в чемпионате мира 2022 года, который состоится в Катаре.

В активе Фернандеса 32 игры за сборную России, включая успешный для нее чемпионат мира, где россияне дошли до четвертьфинала. За национальную команду Фернандес забил пять голов.