Властимил Петржела: России нужен русский тренер

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказал свое мнение об иностранном тренере в сборной России и одном из кандидатов на этот пост Виллаше-Боаше.

«Что касается будущего тренера, то даже не знаю, подойдет ли действительно Виллаш-Боаш. Я поддерживал его кандидатуру, он работал в России и знает специфику российского футбола. Но все же для полного понимания современных реалий сборной России нужен русский тренер», - приводит слова Петржелы «Спорт-Экспресс».

Напомним, что, по информации СМИ, РФС обращался к трем российским специалистам с вопросом возглавить национальную команду: Леониду Слуцкому, Валерию Карпину и Сергею Семаку. Все трое ответили на предложение отказом.