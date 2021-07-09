Деменко высказался о кандидатах на пост главного тренера сборной России

Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко высказал свое мнение о кандидатах на пост главного тренера сборной России.

«Виллаш-Боаш — самый оптимальный вариант, потому что у него сейчас предложений нет, и возглавить сборную при том, что будет хорошая финансовая сторона контракта, он не откажется, с удовольствием примет. Но я все-таки не сторонник назначения иностранца.

Курбан Бердыев — человек опытный, со своим взглядом, со своим менталитетом. Но что получится? Сейчас у сборной, я думаю, очень тяжелые времена.

Ни Слуцкий, ни Карпин из клубов не уйдут. Семак может уйти только в том случае, если «Зенит» будет рассматривать кандидатуру иностранца.

Лёв – это интересный вариант. Это человек с колоссальнейшим опытом. Он проработал с командой, вместе с которой стал чемпионом мира, выходил в финальные части», - приводит слова Деменко «Газета.Ru».