Гришин выступил за то, чтобы сборную России возглавил Семак

Наставник «Казанки» Александр Гришин считает, что Сергей Семак идеальная кандидатура на пост главного тренера сборной России.

«Человек возглавил «Зенит» и три раза подряд выиграл чемпионат России. Да, многие говорят, что при нем сине-бело-голубые играют примитивно, но это не так. На мой взгляд, можно даже согласиться, чтобы он совмещал работу в клубе и национальной команде. В этом нет ничего страшного», - приводит слова Гришина RT.

Напомним, ранее СМИ писали, что Семак отказался возглавить сборную России из-за того, что он не хочет уходить из «Зенита» перед началом нового сезона.