Черышев поблагодарил Черчесова за работу в сборной России

Полузащитник сборной России Денис Черышев в «сториз» своего инстаграма поблагодарил Станислава Черчесова за работу в сборной России.

Напомним, что Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России 8 июля.

Под руководством 57-летнего специалиста сборная России вышла в четвертьфинал домашнего чемпионата мира и пробилась в финальную часть Евро-2020, где выступила неудачно, заняв последнее место в группе.

Также за это время национальная команда дважды выступала в дивизионе В Лиги наций и не смогла добиться повышения в классе, занимая в группе второе место.