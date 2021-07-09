«Евро - это наша общая вина». Дзюба поблагодарил Черчесова за работу в сборной России

«Спасибо вам за чемпионат мира, спасибо за попадание на чемпионат Европы. Жаль, что так сложилось на ЕВРО, и мы прекрасно понимаем, что это наша общая вина и ответственность. Желаю вам всего наилучшего, успехов в дальнейшей карьере!» - написал футболист на своей официальной странице в инстаграме.

Нападающий и капитан сборной России Артем Дзюба поблагодарил Станислава Черчесова за работу в сборной России.

Под руководством 57-летнего специалиста сборная России вышла в четвертьфинал домашнего чемпионата мира и пробилась в финальную часть Евро-2020, где выступила неудачно, заняв последнее место в группе.

Также за это время национальная команда дважды выступала в дивизионе В Лиги наций и не смогла добиться повышения в классе, занимая в группе второе место.