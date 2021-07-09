«Евро - это наша общая вина». Дзюба поблагодарил Черчесова за работу в сборной России

Нападающий и капитан сборной России Артем Дзюба поблагодарил Станислава Черчесова за работу в сборной России.
«Спасибо вам за чемпионат мира, спасибо за попадание на чемпионат Европы. Жаль, что так сложилось на ЕВРО, и мы прекрасно понимаем, что это наша общая вина и ответственность. Желаю вам всего наилучшего, успехов в дальнейшей карьере!» - написал футболист на своей официальной странице в инстаграме.
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Напомним, что Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России 8 июля.