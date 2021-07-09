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ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Италия 0 Англия 0
09 июля 16:13
автор: Александр Поволоцкий

РФС и Черчесов официально расторгли контракт, тренер отказался от компенсации

Сборная России на чемпионате Европы заняла последнее место в группе, набрав три очка.

Экс-главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов и РФС официально расторгли контракт 9 июля.

По информации «Чемпионата», специалист отказался от компенсации. Ранее в СМИ сообщалось, что зарплата Черчесова составляла два с половиной миллиона евро в год. Таким образом, 57-летний тренер отказался от неустойки в размере 300 миллионов рублей за досрочное прекращение действия трудового договора. Его помощникам в штабе национальной команды выплачена зарплата до конца 2021 года.

Напомним, об отставке Черчесова стало известно накануне. Об этом объявил президент РФС Александр Дюков. Наставник пожелал будущему тренеру сборной России решить задачу с выходом команды в финальную часть ЧМ-2022 в Катаре.

источник: Чемпионат.com
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