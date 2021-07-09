Антон Фетисов: Продление контракта с Джикией является приоритетным вопросом

Директор по развитию и коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов назвал продление контракта с защитником Георгием Джикия приоритетом для клуба и отметил, что это может произойти в любой день.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что Джикия и «Спартак» могут продлить соглашение 9 или 10 июля - в эти дни, по данным издания, намечены переговоры о новом четырехлетнем контракте.

«Подписание может произойти в любой день. Этот вопрос входит в число приоритетных, стороны находятся в контакте», - сказал Фетисов в интервью Sport24.