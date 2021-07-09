Мальдини связался с ЦСКА по поводу возможного перехода Влашича в «Милан»

«Милан» намерен приобрести хорватского полузащитника московского ЦСКА Николу Влашича.

Как сообщает журналист Нобель Арустамян в своем телеграм-канале, техдиректор итальянского клуба Паоло Мальдини уже пообщался с представителями армейцев по поводу возможной сделки. Руководство «Милана» впечатлила игра Влашича на Евро-2020.

«Клуб ищут замену ушедшему в «Интер» Хакану Чалханоглу. В клубе хотят арендовать хорвата с правом выкупа. Но у армейцев есть четкая позиция по трансферу – если и продавать, то за серьезные деньги», - написал журналист.

В минувшем сезоне 23-летний хорват провел за ЦСКА 34 матча, в которых забил 12 голов и отдал шесть результативных передач.