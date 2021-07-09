Роберто Карлос предлагает поставить иностранного тренера во главе сборной России

Иностранный тренер во главе сборной России может помочь изменить философию российского футбола. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист сборной Бразилии и махачкалинского «Анжи» Роберто Карлос.

«Я вчера читал, что РФС уволил Черчесова. Но это происходит в футболе, сборная России должна изменить свой подход, который заключается в том, что она только участвует. У него отличные игроки, структура, но страна должна понимать, что можно выигрывать турниры, а не просто участвовать в них», - сказал Карлос, признав, что такие изменения происходят медленно, и поэтому необходимо проявить терпение.

«Возможно, иностранный тренер сможет изменить философию российского футбола. В сборной есть иностранные футболисты, думаю, можно было бы поставить во главе сборной России иностранца», - передает слова Карлоса ТАСС.

Черчесов был назначен главным тренером сборной России в августе 2016 года; В марте 2020 года тренер подписал новый контракт с РФС до 30 декабря 2022 года. Его главным достижением на посту главы национальной сборной стало выход в четвертьфинал ЧМ-2018 в России.