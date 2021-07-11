TENNISI дарит своим клиентам 3333 рубля за ставку в день финала Евро-2020!

Чтобы принять участие, нужно поставить любой экспресс на сумму 777 рублей 11 июля, в день финала Чемпионата Европы по футболу. В таком случае на бонусный счёт игрока поступит 3333 рубля.

Помимо этого, за любую ставку на финал Евро, TENNISI закроет ачивку «Евро-2020» в разделе «Самый живой кэшбэк», что позволит увеличить кэшбэк на 0.1%.

Не так много матчей в линии, как в обычные дни, – не беда! В TENNISI можно поставить экспресс внутри матча!

Например, можно поставить на победителя, на угловые, на желтые карточки – и объединить это в ОДИН экспресс!

Акция действует с 12:00 10 июля до 01:30 12 июля. Под акцию попадают ставки прематч и live.

Регистрация, бонус до 17 500 рублей и 15 000 опыта живого кэшбэка по ссылке.

Напоминаем, что с 1 июня у TENNISI.bet появился Самый живой кэшбэк. Это реальные деньги, которые можно снимать и тратить, а еще живой персонаж в личном кабинете, прокачав которого по максимуму, можно заработать до 11% кэшбэка.