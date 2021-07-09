Финал Кубка Америки по футболу в Рио-де-Жанейро пройдет со зрителями

Финальный матч Кубка Америки пройдет с ограниченным участием болельщиков на трибунах.

Как сообщает Globoesporte, изначально организаторы турнира просили от властей Рио-де-Жанейро разрешить заполнить трибуны наполовину.

«Разрешено задействовать десять процентов мест каждого из секторов, чтобы избежать скоплений людей», - заявил руководитель городского управления здравоохранения Даниэл Соранца.

Перед матчем будет организовано предварительное тестирование зрителей на коронавирус, а расстояние между болельщиками на трибунах должно составить не менее двух метров. Ожидается, что на «Маракану» попадут около восьми тысяч человек.

Добавим, что финал Кубка Америки между сборными Бразилии и Аргентины пройдет 10 июля.