Мирослав Ромащенко: Результат на Евро-2020 он получился не таким, какого все мы хотели

Бывший тренер сборной России Мирослав Ромащенко после ухода из штаба команды прокомментировал игру подопечных на Евро-2020.

«Работа любого тренера всегда оценивается по результату команды. На Евро-2020 он получился не таким, какого все мы — и руководство РФС, и тренерский штаб, и футболисты, и болельщики - ждали. Команда старалась, на поле не было ни одного равнодушного игрока. Но так сложилось, что из группы выйти не удалось. В футболе, как и вообще в спорте, так бывает - сегодня ты побеждаешь, а завтра проигрываешь», - написал специалист.

Напомним, что национальная команда не смогла преодолеть барьер группового этапа на чемпионате Европы, заняв последнее место в квартете B.

Ранее стало известно, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов отказался от неустойки после разрыва контракта с РФС. Ромащенко и другие члены штаба получили зарплату до конца 2021 года.