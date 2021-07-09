Мутко рассказал о своих предпочтениях в финале чемпионата Европы

Экс-глава Российского футбольного союза Виталий Мутко рассказал, за кого будет болеть в финале Евро-2020.

«Я буду болеть за Италию. Будет более справедливо, если они победят. Но мне в целом нравятся итальянцы. Эмоциональные. Как они гимн поют — мужики такие. Инсинье ростом 150, но какой мужчина. Вообще без всяких комплексов. Неаполитанец. Ну как за них не болеть? Они мне нравятся. Да и играют они сердцем и душой. За них буду болеть и болел за них», - заявил бывший зампред правительства РФ в своем инстаграме.

Напомним, что финальный матч чемпионата Европы между сборными Италии и Англии пройдет 11 июля. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.