«Спартаку» вручили серебряные медали чемпионата России, Кокорин заберет награду позже

Игроки московского «Спартака» получили серебряные медали за второе место по итогам чемпионата России сезона-2020/21.

По словам директора красно-белых по развитию и коммуникациям Антона Фетисова, мероприятие состоялось на тренировочной базе команды в Тушине.

Стало известно, что экс-нападающий »Спартака» Александр Кокорин также получит серебряную награду.

«Когда Кокорин заедет к нам, тогда вручим ему медаль», — цитирует Фетисова Sport24.

Отметим, что в составе красно-белых Кокорин провел восемь матчей, в которых забил два гола. Сейчас форвард выступает за «Фиорентину».