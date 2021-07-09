Зидан ждет предложения от сборной Франции

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не собирается работать на клубном уровне в следующем сезоне и будет ждать предложения от сборной Франции.

Как сообщает ESPN, Зидан ожидает отставки нынешнего тренера сборной Франции Дидье Дешама после провала сборной на Евро. Зинедин занимает первое место в шорт-листе Федерации футбола Франции.

Напомним, Зидан впервые возглавил «Реал Мадрид» в середине сезона 2015/2016. Он привел команду к трем подряд победам в Лиге чемпионов, а также к чемпионскому титулу Испании, Национальному Суперкубку, двум Суперкубкам УЕФА и двум трофеям Клубного чемпионата мира. В 2018 году он покинул клуб, а в начале следующего года вернулся и добавил в список достижений еще один чемпионат и Суперкубок Испании.