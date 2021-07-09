Прокуратура Нидерландов проведет расследование в отношении Промеса

Прокуратура Нидерландов хочет привлечь к уголовной ответственности форварда московского «Спартака» Квинси Промеса.

Как сообщает NH Nieuws, 29-летний футболист может понести наказание за то, что тот нанес ножевые ранения своему двоюродному брату в конце декабря прошлого года. Расследование дела полицией было завершено в конце мая.

Напомним, что Промес был арестован по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений в ходе вечеринке в городе Абкауде. Во время праздника футболист поругался с двоюродным братом. Между родственниками случилась потасовка, в ходе которой нападающий «Спартака» нанес ножевые ранения оппоненту.

Ранее Промес заявил, что не имеет отношения к травмам брата и не присутствовал в тот момент на месте инцидента.

Добавим, что сегодня футболист прилетел в Москву для подготовки к новому сезону РПЛ.