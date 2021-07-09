Роберто Карлос назвал фаворита в финале Кубка Америки-2021

Бывший футболист Роберто Карлос предсказал победу сборной Бразилии в финале Кубка Америки над командой Аргентины со счетом 2:0. Такой прогноз чемпион мира 2002 года высказал в пятницу ТАСС.

«Мы играем дома, у команды все хорошо, поэтому я думаю, что мы можем победить. Это будет непросто, но Бразилия может выиграть 2:0», - сказал Роберто Карлос, забивший 11 голов в 125 матчах за Бразилию.

Главным бомбардиром Кубка Америки-2021 перед финальным матчем является Лионель Месси, на счету которого 4 мяча. В составе национальной сборной аргентинец не смог выиграть ни одного трофея за всю карьеру.